Non solo Brahim Diaz. Dopo aver chiuso il ritorno dal Real Madrid del talento spagnolo, . Un 10 di ruolo, non di numero (finito sulle spalle di Brahim), in grado di alzare il livello, che possa giocare alle spalle della punta o sull'esterno, in un 4-2-3-1. Un giocatore offensivo polivalente, come lo è stato Calhanoglu, che ha scelto di trasferirsi a parametro zero all'Inter. Al quale verrà chiesto di essere un valore aggiunto sottoporta, di portare gol che il turno non ha garantito.Maldini e Massara, che hanno già speso circa 60 milioni sul mercato, non hanno fretta, non possono permettersi di buttare via soldi, per questo hanno deciso di prendere tutto il tempo a disposizione.in termini di cartellino e ingaggio, per questo non possono essere considerate prime sceltespinge per averlo in prestito con diritto di riscatto.Un altro giocatore gradito èesterno d'attacco croato, in grado di giocare alle spalle di una punta. I. Una posizione rigida, che potrebbe ammorbidirsi con il passare delle settimane, soprattutto se Vlasic continuerà a spingere per la cessione.ma occhio alle sorprese. Il Milan sta lavorando sotto traccia, non comprerà solo perchè deve farlo. Chi arriverà dovrà davvero fare la differenza.