Il Milan cerca un portiere sul mercato. Il titolare indiscusso e inamovibile (da blindare con un rinnovo del contratto) resta Gigio Donnarumma, suo fratello Antonio rimane a fare il terzo e quindi serve un secondo. Rientrato dall'Aston Villa, l'esperto spagnolo Pepe Reina è stato ceduto alla Lazio a titolo definitivo. Dopo il prestito al Livorno, il giovane Alessandro Plizzari è stato girato con la stessa formula alla Reggina sempre in Serie B.



TRE PISTE - Il bosniaco Asmir Begovic è tornato al Bournemouth per fine prestito, ma non si esclude un suo rientro a Milanello. Secondo Tuttosport, le piste alternative portano all'italiano Antonio Mirante della Roma e al brasiliano con passaporto italiano Norberto Neto (ex Juventus e Fiorentina), in prestito dal Valencia. Niente da fare per il cileno Claudio Bravo che, dopo essersi svincolato a parametro zero dal Manchester City, ha firmato col Betis.