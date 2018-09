Il punto sul Milan con Daniele Longo e Andrea Distaso. Fate le vostre domande Pubblicato da Calciomercato.com su Lunedì 17 settembre 2018

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca.per incamerare punti pesanti in ottica Champions League. Nel mirino della critica, oltre alcune prove individuali dei giocatori, è finito anche l'. Andrea Distaso e Daniele Longo hanno risposto alle osservazioni dei tifosi sul tema, con un focus speciale anche alla strategia dei rossoneri per quanto concerne il possibile arrivo di un nuovo attaccante a gennaio.