La seconda giornata di campionato si chiude con due posticipi con ilche ospita a San Siro ile lache fa visita in trasferta alla. Come semprevi racconta gli episodi più discussi delle due gare nella nostraSerra (Di Vuolo – Zingarelli; Iv: Massimi; Var: Doveri; Avar: Lo Cicero)Subito un cartellino giallo per Dalbert, ma il terzino prende palla piena e solo successivamente entra a contatto con Kjaer. Severo il fallo, di troppo il giallo.Protesta il Cagliari sul gol di Tonali per una presunta irregolarità nella distanza dei giocatori rossoneri vicini alla barriera sarda.' Giusto il giallo invece per Deiola che trattiene vistosamente Brahim Diaz a centrocampo.Protesta il Cagliari per il fischio di Serra che concede una punizione al limite per tocco di braccio di Strootman al limite dell'area su un tiro dalla distanza. Il var però interviene perchè il centrocampista è sulla linea d'area (e quindi ne fa parte) perciò il fischio è da rigore.Abisso (Valeriani – Bresmes; Iv: Pezzuto; Var: Aureliano; Avar: Prontera)Pellegrini chiede un rigore per una trattenuta in area su corner, ma l'arbitro fischia prima il fallo di Mancini su un altro avversario.Giallo a Bonazzoli forse eccessivo, ma il gioco pericoloso c'è con il tentativo di rovesciata che colpisce Ibanez al volto.Giallo anche per Carles Perez, che colpisce Obi da dietro.