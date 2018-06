Momento complesso, quello che sta vivendo il Milan. Il prossimo responso della Uefa pesa come un macigno sulle spalle di Massimiliano Mirabelli, che continua però imperterrito a guardarsi intorno, cercando le soluzioni migliori in entrata e in uscita. Proprio in quest’ottica, come anticipato da calciomercato.com pochi giorni fa, i rossoneri stanno iniziando a prendere in considerazione la cessione di Manuel Locatelli. Il centrocampista, solo 5 presenze da titolare in campionato, è stimato da Gattuso, che in tante occasioni, non ultima la finale di Coppa Italia persa con la Juventus, ha dato prove tangibili della fiducia che ripone in lui. Proprio per questo, consapevole di potergli concedere al momento poco minutaggio, non si opporrebbe and un’eventuale cessione.



L’INCONTRO - Come riportato da Sky Sport, in giornata Mirabelli ha incontrato Marcello Carli, ds del Cagliari, per parlare del mediano numero 73. I sardi fanno sul serio, dato che il classe ’98 è una specifica richiesta di Rolando Maran, con ogni probabilità prossimo allenatore dei rossoblu. Le opzioni prese in considerazione sono due: prestito con diritto di riscatto (con eventuale controriscatto in favore dei rossoneri) o cessione a titolo definitivo con clausola di ricompra a favore del Milan. Un dialogo costruttivo che avrà di sicuro un seguito.



NON SOLO IL CAGLIARI - Nel discorso entra inevitabilmente in ballo la volontà del giocatore. Prima di andare aventi bisognerà infatti capire se Locatelli accetterà la possibile destinazione. Il Cagliari non è comunque l’unica squadra a seguire il classe ’98. Il Genoa, che si è visto respingere un primo assalto lo scorso gennaio, è ora pronto ad approfittare dell’apertura che filtra da casa Milan. Sullo sfondo Fiorentina, Sampdoria e Torino, che hanno monitorato il mediano senza però dar seguito all’iniziale interesse.