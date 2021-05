: il Milan deve ringraziare il suo portiere che lo tiene in partita fino al 95' con due interventi straordinari su Pavoletti e Godin. Lui la Champions la meriterebbe eccome.: costretto a rimanere sempre sulla linea dei due centrali per cercare di dare equilibrio. Prestazione senza infamia e senza lode(dal 17' st: entra in campo con il piglio giusto, mette dentro tanti cross e chiude con una diagonale perfetta su Cerri lanciato a rete): perde Pavoletti in occasione della prima grande occasione da gol per il Cagliari. L'unico errore di una partita giocata su un buon livello.: legge bene i tagli di Joao Pedro che è costretto a indietreggiare per entrare nel vivo del gioco.: nella prima frazione concede troppo campo a Nandez che mette paura al Milan. Quasi nullo anche in fase offensiva.: arriva spesso in ritardo sulle seconde palle, non riesce a garantire il cambio di passo che necessitava la squadra. (dal 17' st: scelta rivelatasi errata di Pioli: il centrocampista francese è lento e perde diversi palloni sanguinosi): si batte fino all'ultimo ma è meno lucido rispetto alle ultime uscite.mette in campo il solito impegno e dinamismo, ci prova due volte da fuori ma non riesce a far male all'avversario.(dal 1' st: altra prestazione impalpabile per il portoghese): Marin e Nainggolan gli stringono una una morsa dal quale non riesce a uscire. Fa troppa fatica ad entrare in partita. (dal 12' st: ci prova, sfiora il gol in due occasioni): entra in campo molto teso, sente particolarmente la partita e non riesce a dare quel surplus di qualità alla manovra. (dal 43' st: questa volte tradisce il Milan. L'atteggiamento è sbagliato, tanti palloni persi banalmente. Non da mai la sensazione di poter incidere.: sbaglia il cambio Meite, tardivo quello di Mandzukic. Sbaglia, a sorpresa, la partita più importante.reattivo e preciso sulle uscite, il Milan non lo mette mai in imbarazzo.francobolla Calhanoglu al quale concede poco spazio per determinare. Nella ripresa ha vita facile contro Leao.(dal 41' st Klavan)un gigante delle difesa. Telecomanda i compagni di reparto e sfiora il gol con un colpo di testa da centravanti puro.non fa girare Rebic che è costretto a giocare sempre spalle alla porta. Nonostante la giovane età non trema e disputa una partita da veterano. (dal 42' st Rugani s.v)nei primi 45' è una vera e propria spina nel fianco del Milan. Attacca con qualità e tempi giusti, senza mancare all'apporto in fase difensiva.si vede poco ma si sente nel cercare di chiudere le linee di passaggio ai centrocampisti rossoneri. (dal 41' st Asamoah s.v)detta i tempi delle ripartenze mandando spesso Nandez al cross con delle ottime verticalizzazioni. (dal 33' st Duncan s.v),ha fisico e buona tecnica, spinge sulla corsia e si fa apprezzare anche al cross.gioca una gara tatticamente perfetta, mettendosi sulle spalle la squadra sopratutto nei momenti di difficoltà. La vive come un derby personaleha poco spazio per mettere in luce la qualità. Disegna un arcobaleno per Pavoletti sul quale serve un grande Donnarumma.tanto movimento e fisicità lì in attacco, stacca bene ma trova un grande Donnarumma tra lui e il gol. (dal 33' st Cerri s.v).festeggia i hotel la salvezza e la legittima con una prestazione da squadra con dei valori a San Siro. Una prova che per lui può valere la conferma.