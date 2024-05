Milan-Cagliari: rossoneri con i nomi o i cognomi delle mamme sulle maglie

33 minuti fa



In occasione della festa della mamma, prevista per domenica 12 maggio, il Milan ha pensato a un'iniziativa molto speciale. I giocatori rossoneri nella partita di sabato sera contro il Cagliari, che si giocherà a San Siro alle 20.45, scenderanno in campo con i nomi o i cognomi delle rispettive madri sulla maglia, al posto dei loro.



L'iniziativa non sarà esclusiva dei rossoneri ma è appoggiata da altri club di Serie A che nel corso del weekend faranno lo stesso. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, questi sono i club che aderiranno: Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino e Udinese.