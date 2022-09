Il difensore del Milan, Davide Calabria, ha parlato a Sky Sport in vista dell'esordio di domani contro il Salisburgo in Champions League: "Abbiamo più esperienza rispetto a un anno fa. Quest'anno sarà tutto diverso. Il derby è andato, manteniamo l'energia positiva e la vittoria è stata meritata. Ora però c'è la Champions, pensiamo a questa partita. Il nostro è un calcio moderno, ci piace e ci stiamo trovando bene. Giochiamo in modo europeo, sappiamo a memoria cosa fare e stiamo facendo bene da tanto tempo. Tutti i giovani vogliono farsi vedere, sono pronti e preparati, gli servirà del tempo ma hanno tanta voglia. Ibrahimovic ci sta sempre vicino, ha subito un infortunio grave ma viene sempre a vederci. A inizio stagione era lontano da noi ma ora si sta facendo vedere sempre di più a Milanello. Sarà sempre importante".