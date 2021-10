Testa bassa per il Milan e per Davide Calabria, che ha commentato così il ko contro il Porto in Champions: "Non mi piace cercare scuse. La prestazione c'è stata - ha detto il terzino rossonero a Mediaset Infinity - ma è chiaro che chi rientra in campo dopo tanto tempo è fuori forma. Dovevamo e potevamo fare di più, se abbiamo perso un motivo c'è. Il gol subito? Vedendolo dal campo sembrava fallo, ma ultimamente con il Var ci sta andando male e gli episodi dubbi vanno sempre a nostro sfavore".