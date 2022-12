Il Milan è tornato in campo oggi per l'allenamento post partita contro l'Arsenal con due buone notizie che arrivano per Stefano Pioli. La prima riguarda Charles De Ketelaere che si è aggregato alla squadra e ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo salvo poi staccarsi per una corsa in solitaria.



Stesso discorso per Davide Calabria, sempre più vicino al rientro e anche per lui dopo una prima parte di lavoro in gruppo è seguito un programma di corsa individuale. Continua invece il lavoro personalizzato per Maignan.