Il difensore e capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Inter:



"E' già successo in stagione, ci mettono in difficoltà con attacchi continui, non riusciamo a reagire in quei momenti. Dzeko è nettamente più grosso di me, loro hanno giocatori importantissimi anche in panchina, noi dobbiamo pensare a finalizzare le occasioni che abbiamo. Ora più che mai, perché è un problema che stiamo avendo di recente".



E a Prime Video: "Dobbiamo pensare anche al campionato, dobbiamo affrontarlo nei migliore dei modi con la Champions da conquistare per l’anno prossimo. Non saranno giorni facili, non saremo contenti domani e analizzeremo gli errori. Non possiamo permetterceli. Leao? È come se togliessi il miglior giocatore della tua squadra, non aiuta. Anche Isma (Bennacer, ndr) si è fatto male nel primo tempo. Ora conta dare tutto quello che abbiamo".