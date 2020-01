Secondo Sky Sport, per Milan-Sampdoria sono pronti due cambi a sorpresa nei rossoneri. In difesa dovrebbe giocare Calabria per Conti, mentre a centrocampo è stato provato Krunic al posto di Kessié. In panchina Paquetá, giocano Bennacer e Bonaventura. Suso e Calhanoglu saranno i due esterni d’attacco nel 4-3-3, con Piatek prima punta e Ibra dalla panchina.