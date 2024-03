Milan, Calabria in odore di rinnovo

Riflessioni in corso. Il Milan sta valutando diversi contratti dei giocatori in rosa e tra questi c’è anche quello di Calabria: l’accordo con il capitano rossonero scadrà nel luglio del 2025. L’idea è quella di rinnovare al temine della stagione per accontentare anche la volontà del giocatore.