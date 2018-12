Il difensore del Milan Davide Calabria ha preso la parola nella conferenza stampa di presentazione della sfida con l'Olympiacos: "Gattuso? Sono qui da 4 anni, non mi sento il sostituto di nessuno. Con mister Gattuso ho trovato continuità che è importante per i giovani. L’età può ingannare ma non credo sia un fattore determinante. Domani ci vorrà intelligenza, non dovremo farci distrarre e pensare solo al campo. Se non arrivi preparato diventa difficile. Higuain? Siamo un gruppo unito, lo vedo bene. Ha un talento infinito, è uno dei migliori al mondo e può essere nervoso se le cose non girano. Lui può farci svoltare in Europa".