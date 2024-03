Milan, Calabria sicuro: 'L'Inter non festeggerà lo scudetto nel derby'

Il capitano e terzino destro del Milan Davide Calabria ha parlato a Radio Serie A: in un'anticipazione diffusa dall'emittente si verte sul derby del prossimo 22 aprile, con l'Inter che è in odore di scudetto, e delle qualità del numero 10 portoghese Rafael Leao:



"È ancora presto per parlare di seconda stella dell'Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà. Leão? Se diventerà più consapevole del suo talento potrà diventare il numero uno al mondo, penso sia da pallone d'oro. A livello fisico, con quelle caratteristiche fisiche, non ne vedo tanti".