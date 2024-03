Milan, Giroud ha trovato una base d'intesa con i Los Angeles FC: i dettagli

Una bella storia d’amore sta volgendo al termine. Dopo tre anni insieme e uno scudetto vinto le strade di Olivier Giroud e il Milan si separeranno al termine della stagione. L’attaccante francese non rinnoverà il contratto in scadenza a luglio con il club rossonero.



FUTURO A STELLE E STRISCE - 14 gol in questa stagione con la maglia rossonera sono la prova di quanto sia importante Giroud per il Milan. Ma i cicli finiscono e a una certa età si ragiona a 360 gradi anche su un futuro oltre l’attività agonistica. Olivier ha scelto di lasciare l’Europa per giocare in MLS con una prospettiva da dirigente appena deciderà di appendere gli scarpini al chiodo.



BASE D’INTESA - La trattativa tra gli agenti di Giroud e i Los Angeles Fc era già in uno stato avanzato, nelle ultime le parti sono arrivate una base d’intesa: contratto di 18 mesi, fino al termine del 2025. Restano da limare gli ultimi dettagli prima di arrivare alle firme. Nei prossimi giorni Giroud comunicherà la sua scelta al Milan e ai suoi tifosi.