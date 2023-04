Davide Calabria sorride da capitano. Il suo Milan vola in semifinale di Champions League dopo aver fatto fuori il Napoli ai quarti: "Sono orgoglio di questa squadra per come ha interpretato le due partite. Fin da piccolo sognavo di arrivare in semifinale di Champions, ma a questo punto spero di arrivare fino alla fine. E perché non poter immaginare di vincere la Champions? Per un ritorno in Nazionale dovete chiedere a Mancini".