Un errore allo Stadium che è costato carissimo al Milan. Ma Davide Calabria non ci sta e rialza la testa, con un messaggio su Instagram da recapitare a tutti i tifosi del Milan.



davidecalabria2

Sono stati e saranno giorni complicati. Per tutti noi dell’@acmilan e per me in modo particolare. Ho commesso un’ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma siamo ancora lì. E se potessi giocherei già domani #MilanLazio. Ho voglia di riscatto. Ho voglia di aiutare il mio Milan a tornare in @championsleague, non desidero altro