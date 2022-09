Davide Calabria, capitano rossonero, ha parlato a Milan TV in vista della sfida di Champions League di questa sera contro il Salisburgo: "Siamo contenti di partecipare alla Champions. Non vediamo l'ora".



L'ANNO SCORSO - "Credo che il nostro fosse uno dei gironi più difficili di tutta la storia della Champions. Ci ha lasciato tanta esperienza, sono state partite che ci hanno permesso di crescere. I ritmi sono più elevati, ci è servita molto quell'esperienza".



TANTE PARTITE - "Dobbiamo essere bravi nella gestioni. Giochi talmente tante partite che praticamente non ti alleni più. Siamo abituati, il calcio ormai è questo. Sarà importante recuperare sempre in fretta perché sarà una stagione complicata e difficile. Ci saranno momenti più complicati, dovremo essere bravi a gestirli al meglio".



DERBY - "E' stata una bella partita, abbiamo meritato di vincere. Siamo contenti, ma l'abbiamo già messa da parte. Quello che volevamo fare, cioè vincere, lo abbiamo fatto, ma ora siamo concentrati sulla gara contro il Salisburgo".



SALISBURGO - "E' una squadra molto giovane, ma che ha già giocato questa competizione. Stanno facendo bene in campionato, sono preparati e allenati bene. Ci aspetterà la solita partita di Champions, quindi con ritmi elevati. Loro presseranno tanto, ma noi abbiamo preparato le giuste contromosse. Vogliamo iniziare bene il nostro percorso in Champions".