Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Milan continua ad insistere con la Juventus per Mattia Caldara, ritenuto il sostituto ideale e futuribile per riportare Leonardo Bonucci a Torino. Il giocatore è però appena arrivato in bianconero e sente di volersi giocare le sue chance soprattutto perchè non è ancora stato definito il futuro di Daniele Rugani. Se il difensore ex-Empoli andrà al Chelsea allora Caldara potrebbe anche impuntarsi per rimanere. Se invece Rugani resterà a Torino un suo passaggio al Milan potrebbe non risultare così drammatico.