Prestazioni deludenti e necessità di fare cassa per animare il mercato. Il futuro di Hakanè sempre più in bilico e l'ipotesi di un addio algià nel corso del mercato di gennaio si fa sempre più largo, con le valutazioni sugli obiettivi di mercato in entrata, su tutti, stanno facendo riflettere apertamente anche i suoi più accaniti sostenitori.Il problema più grande in questo momento resta i rendimento del trequartista turco.di quei giocatori dotati di grande talento ma incapaci, o almeno solo a tratti, di mostrarlo sul campo. L'arrivo di, che in parte dovrà essere pagato e messo a bilancio subito, e che quindi dovrà subito essere valorizzato da Gattuso, potrebbe quindi spingere l'ex-Leverkusen ancora più al di fuori del progetto Milan. Piace al Lipsia, un club dal grande potenziale economico.L'addio eventuale di Calhanoglu, oltre che utile per il bilancio anche in relazione allaagevolerebbe anche la trattativa con ilper. Il Milan non vuole andare oltre gli 8 milioni, ma a complicare la trattativa c'è anche il discorso parallelo legato al riscatto, o non riscatto, diAnche qui il Milan vorrebbe abbassare la cifra, ma, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà difficile ottenere un doppio passo indietro del Chelsea.