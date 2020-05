Hakan Calhanoglu al miele su Gennaro Gattuso. In una diretta Instagram con il telecronista turco Ertem Şener, il centrocampista del Milan parla così dell'ex allenatore rossonero, ora al Napoli: "E' sincero e ambizioso, la gente pensa sia una persona aggressiva e sempre arrabbiata ma non è così: la sua è passione per il calcio. E' un grande motivatore, ci sentiamo spesso: tra noi c'è stima reciproca, lui mi ha dato sempre fiducia anche nei momenti più difficili, è uno degli allenatori con cui mi sono trovato meglio. In allenamento chiedeva sempre di dare il 100%, di concentrarci solo su quello che bisognava fare in cmapo. Ci diceva che se non ci avesse visti concentrati ci avrebbe mandati via. Per lui ogni giocatore era uguale all'altro, non faceva distinzioni. Sa bene come trattare i suoi calciatori, parlavamo sempre faccia a faccia. Era molto bravo a motivarci, prima delle partite ci faceva dei discorsi che mi facevano venire sempre la pelle d'oca".