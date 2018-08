Dopo il pieno di sensazioni positive della prima partita contro il Manchester United per il Milan arriva la sconfitta al cospetto di un Tottenham presentatosi imbottito di seconde linee. I rossoneri hanno mostrato tutta la fatica dovuta ai carichi di lavoro: è mancata la lucidità e la condizione, specie nella seconda parte di gara. Buoni segnali per Gattuso sono arrivati da Halilovic, bene con il pallone tra i piedi, e da un Calhanoglu sempre dentro la partita.





PROMOSSI



ROMAGNOLI- Capitan futuro guida la difesa con acume tattico e personalità. Vince agevolmente il confronto fisico con Llorente, dalle sue parti il Tottenham non sfonda.



CALHANOGLU - Tunnel, no look e almeno tre verticalizzazioni a smarcare il compagno a rete. Il turco diverte e si diverte anche da mezzala, un jolly di fondamentale importanza per il Milan. Netto passo avanti anche sul piano della condizione rispetto alla sfida contro i Diavoli rossi di Mourinho.



MAURI - Il 'nano', soprannom datogli dai compagni di squadra, entra in campo con la voglia di mettersi in mostra e ci riesce alla grande. Morde la caviglie di tutti gli avversari, l'ex Parma vuole giocarsi le sue chances in quello che potrebbe essere il suo ultimo anno a Milanello.



BOCCIATI -



DONNARUMMA - Male, molto male quando viene chiamato a giocare la palla con i piedi. Ogni situazione di questo tipo diventa un pericolo potenziale. Sulla conclusione vincente di Nkodou poteva fare sicuramente meglio.



CALABRIA - In affanno sin dalle primissime battute di gara, si rende protagonista di almeno due errori macroscopici che costano carissimo nell'economia del match.



LOCATELLI - Altra prestazione deludente per il nativo di Lecco. Troppo lento in fase di impostazione, tanto da soffrire oltremisura il pressing avversario. Manuel forse è ancora distratto dalle numerose indiscrezioni di mercato che lo vedono protagonista.