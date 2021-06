è stato uno dei volti principali del secondo posto del Milan, ma potrebbe essere il grande assente, con Donnarumma, quando a San Siro i rossoneri faranno il loro ritorno in Champions.Come ha dichiarato dal ritiro della Turchia, Calhanoglu vuole fare un grande Europeo, a partire da stasera, quando, con la sua nazionale, affronterà l’Italia nella partita inaugurale della competizione.Sarà un esordio tanto atteso quanto complicato quello della Nazionale di Mancini di questa sera., che ha già realizzato una tripletta contro Donnarumma in Europa League, con la maglia del Lille,, che in Italia conosciamo molto bene., nella posizione che ha già occupato negli ultimi mesi di Milan per lasciare spazio alle frizzanti e decisive incursioni di Brahim Diaz. Se a San Siro, nel 2021, ha mostrato le sue qualità solo a sprazzi, in nazionale ha disegnato calcio con continuità spaventosa, con 2 gol e 4 assist in 4 partite, fra amichevoli e qualificazioni ai Mondali. Non ha finito la stagione benissimo, maProprio dal ritiro della nazionale, il ventisettenne ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al rinnovo di contratto con il Milan. Prima, mercoledì. Poi, ieri, nella conferenza stampa della viglia, aveva risposto così alla domanda sula sua situazione contrattuale:(il significato da attribuire a questo specifico termine è una questione ancora da chiarire)La posizione della società però è chiara: con l'eccezione di Kessié, nessuno è imprescindibile, nemmeno Donnarumma, costi quel che costi. Ora che il Milan è tornato nell’Europa che conta, chi vuole restare dovrà farlo alle condizioni del club. A differenza di quanto accaduto con il futuro portiere del PSG, però, a Milanello. Nel frattempo, stanno uscendo i primi nomi:su tutti, ma anchedel Chelsea e il giovanissimodel Tolosa (quest’ultimo non è però necessariamente alternativo al rinnovo di Calhanoglu), ma, vedendo come lavorano Maldini e Massara non bisogna nemmeno escludere un. Il numero 10 rossonero, da parte sua,e non ha intenzione di lasciare il calcio europeo.e, al momento, il suo agente. Tutto è quindi apertissimo, ma,