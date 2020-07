Il Calhanoglu 2.0 sta entusiasmando i tifosi del Milan. Che lo avevano spesso criticato in passato ma che ora ne riconoscono la centralità all'interno della squadra. La vera vittoria di Stefano Pioli è stata quella di liberare tutto l'estro e la balistica del numero 10 rossonero. Come? Nella maniera più semplice possibile ovvero facendolo giocare nel suo ruolo naturale di trequartista.



POTENZIALE TOP PLAYER - Se tutti i tecnici che si sono avvicendati sulla panchina del Milan non hanno mai fatto a meno del nazionale turco un motivo deve esserci. Il talento lo aveva mostrato sin da giovanissimo tra Karlsruhe e Amburgo. Al Bayer Leverkusen è diventato un giocatore di livello e adesso studia da top player. Ha incontrato delle difficoltà durante il percorso al Milan, ma più per generosità che altro. Mai una parola fuori posto nonostante i tanti ruoli cambiati, mai un segnale di insofferenza nei confronti di una tifoseria spesso molto critica nei suoi confronti. Adesso la sfida più grande sarà quella di confermare questa straordinaria continuità mostrata dalla ripresa del campionato anche nella prossima stagione. 5 gol e 3 assist in 10 partite sono un bottino di tutto rispetto. Eguagliata la stagione 2014/2015 quando realizzò ben 8 gol in campionato con la maglia del Bayer Leverkusen.



PIOLI VOTA PER IL RINNOVO - "Rinnovo? E' felice al Milan e credo che resterà. E' un grande ragazzo e un grande giocatore. Io credo che continuerà su questi livelli e potrà fare ancora meglio, perchè sta acquisendo confidenza e autostima". Quando Stefano Pioli parla di Calhanoglu gli brillano gli occhi. E nelle sue affermazioni si evince un messaggio alla società piuttosto chiaro: Hakan va blindato, non gustarsi la maturazione calcistica definitiva sarebbe un errore madornale. Dall'entourage di Calhanoglu emerge la volontà del ragazzo di mettere il Milan in cima alla lista delle priorità per il futuro. Qualche chiacchierata tra le parti c'è già stata, nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa. L'idea sarebbe quella di allungare di almeno un altro paio di stagioni l'attuale contratto in scadenza nel 2021. Con buona pace di Hertha Berlino, Lipsia e Schalke che vorrebbero riportare Hakan in Bundesliga.