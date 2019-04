Il trequartista del Milan Hakan Calhanoglu è stato intervistato da Sky Sport nel pre della gara contro l'Udinese:



Sulla gara: "Oggi è una partita fondamentale per noi, siamo ancora sulla buona strada, siamo ancora quarti e questa sera dobbiamo vincere".



Sul modulo: "L'ha deciso il mister, è importante fare in campo ciò che vuole il mister. Se giochiamo come abbiamo giocato nelle precedenti settimane siamo forti"