Mentre ilstudia le soluzioni in attacco, non potendo dipendere solo da Olivier Giroud, c'è un baby che scala le gerarchie a livello giovanile in maglia rossonera. Si tratta didella formazione Under 19 - che continua a far parlare di sé a suon di gol. E' ancora presto per pensare ad un inserimento in prima squadra, ma il suo è un profilo che stuzzica l'ambiente e i tifosi. Ad aggiungere numeri al suo già ricco bottino, laQuesto pomeriggio il Milan Primavera guidato da Ignazio Abate ha messo il sigillo sulla, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Primavera, grazie ad una goleada con protagonista il giovanissimo Camarda. Gli è bastato il primo tempo - anzi. Primo squillo su calcio di rigore al 14', seconda chiamata al 21' e terzo schianto al 31' su deviazione di un giocatore dell'Entella, in una sfida conclusasi sulin favore dei rossoneri.Il classe 2008,, macina record su record. Pochi giorni fa, quello portato a casa all', quando con una doppietta si è guadagnato il titolo di calciatore(15 anni e 195 giorni), strappando il primato a Fabrizio Caligara, ex Juve attualmente all'Ascoli. Prima, senza tornare troppo indietro, Camarda aveva marchiato con una rete anche il suo esordio. Ma non è l'unico dato che dà valore all'etichetta da predestinato affibiatagli ormai da qualche tempo: nel suo percorso, dai primi passi con le giovanili, le cronache parlano dimessi a segno. Concentrandosi solo sulle ultime annate, i suoi score sono da urlo: 22 reti in 25 partite nel campionato vinto con l'Under 15 e 22 gol in 18 partite con l'Under 17.Sotto età con i baby di, il talento rossonero attira già l'interesse delle big europee. Su di lui si sono accesi recentemente i fari di, che rimangono in attesa e seguono il ragazzo sperando di potersi fare avanti per provare a strappare il gioiellino al Milan. Milan che dalla sua parte culla il talento di Camarda, cercando di proteggerlo dai riflettori alle volte troppo luminosi per i giovani in crescita., con una data cerchiata in rosso sul calendario.con la dirigenza rossonera che prepara il suo, che lo legherà alla piazza(massimo consentito dalle norme federali). Per l'esordio in Serie A sembra ancora presto, ma Camarda va avanti spedito e l'impressione è che continueremo a sentir parlare di lui.