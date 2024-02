Milan, Camarda: 'Voglio segnare a San Siro. Ecco a chi mi ispiro, imito Van Basten'

L'attaccante del Milan, Francesco Camarda, ha parlato alla presentazione del Trofeo Galbiati tra futuro e le emozioni del debutto in maglia rossonera a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Queste le sue parole.



OBIETTIVI - "Il prossimo step che vorrei fare è segnare a San Siro. Non ho un idolo, ho 4-5 giocatori a cui mi vorrei ispirare. Tipo Suarez e Benzema. Ce ne sono un po’. Non ho un vero e proprio idolo. Pensando al passato guardo i video di Van Basten. Sono solo da ammirare e provare a imitare”.