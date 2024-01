Milan, Camarda in Curva Sud per la gara col Bologna: cos'è successo

Milan-Bologna, match valido per la 22^ giornata del campionato di Serie A, ha portato solo un punto ai rossoneri che si sono fatti recuperare nel finale da Orsolini e hanno rallentato la rincorsa a Inter e Juve. In un San Siro al solito tutto esaurito, ha fatto notizia la decisione di Francesco Camarda, bomber della Primavera di Abate, di seguire la gara dalla Curva Sud.



Un attestato di milanismo e di attaccamento alla maglia che ha fatto entusiasmare i tifosi del settore più caldo del tifo rossonero che, appena resosi conto dell'ospite speciale, gli hanno dedicato un coro tutto per lui.