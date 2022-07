e non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca.. I due dirigenti rossoneri hanno seguito fedelmente la propria strategia, sono rimasti sul pezzo senza perdere la pazienza nonostanteRenato Sanches è considerato l’erede ideale di Franck Kessie. Per questo motivo non sono state mai prese in considerazione con forza delle piste alternative. Nell’ultima settimana il Milan ha sferrato una nuova offensiva cambiando le condizioni economiche:L’accordo con il club francese è stato, in linea di massima, trovato e ora lo step successivo per Maldini e Massara sarà quello di cercare una sintesi con Mendes sulle commissioni. Le richieste sono alte ma il Diavolo nutre una grande fiducia di poter chiudere presto questa operazione che dura da mesi. L’obiettivo è quello di portare il forte centrocampista portoghese a Milanello all’inizio della prossima settimana.