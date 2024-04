Milan, Cardinale deluso da Pioli: spunta una nuova pista per la panchina

20 minuti fa

Gerry Cardinale è rimasto deluso e insoddisfatto dalla prestazione del Milan durante la sfida nel Derby. Per tale motivo, ha deciso che la squadra del futuro avrà un nuovo allenatore. Negli ultimi confronti è emerso un nome nuovo, come riporta La Gazzetta dello Sport: Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio. E’ un’idea, l’identikit combacia con il profilo tratteggiato dal club: giovane, ma già professionista di alto livello, in linea con il budget ed esponente di una filosofia di gioco moderna e orientata sui giovani. Alla fine, spetterà a Cardinale indicare il prescelto, tenendo conto delle riflessioni dell’area sportiva (Ibrahimovic e Moncada) e di quella finanziaria che fa capo all’amministratore delegato Girogio Furlani.