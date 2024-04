Milan, Cardinale è con la squadra in ritiro: con lui Furlani e l'ambasciatore USA in Italia, VIDEO

Daniele Longo, inviato

5 minuti fa

1

L'Europa chiama, il Milan risponde. La squadra rossonera di Stefano Pioli si appresta ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi, nella sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma questa sera alle 21 allo Stadio Meazza di Milano. Di seguito l'avvicinamento al super derby europeo, con i contributi di Calciomercato.com:





LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli





12.00 - Cardinale, in compagnia dell’ambasciatore americano Jack Markell e del console americano Douglass Benning, ha incontrato Chris Pulisic e Yunus Musah, i due calciatori statunitensi del Milan.



11.40 - Gerry Cardinale, proprietario dei rossoneri, è atterrato ieri sera a Milano e stasera sarà a San Siro per seguire Milan-Roma, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Il fondatore di RedBird, stamattina dopo alcuni meeting e colloqui, si è diretto subito all'Hotel Melià: con lui presenti l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, l'ambasciatore degli Stati Uniti presso la Repubblica Italiana Jack Markell e il corpo diplomatico statunitense.



10.40 - I calciatori del Milan sono arrivati questa mattina all'Hotel Melià, vicino a San Siro, per ritrovarsi nel ritiro che in questa giornata li accompagnerà alla sfida di stasera contro la Roma: presenti tutti i giocatori rossoneri convocabili per la sfida, assenti solo Kalulu, Pobega e Mirante, infortunati, oltre a Tomori squalificato. Tra i giocatori più acclamati dai tifosi Rafael Leao e Theo Hernandez.