Malgrado abbia disputato soltanto tre gare per intero dal suo arrivo al Genoa,Ad affermarlo è stato il direttore sportivo del Grifone, Marco Ottolini, nel corso di un'intervista concessa al portale inglese Caughtoffside.com: "Mancano ancora sette partite ee come sta andando, e come si sta allenando. Certo, può fare di più, e lo sa, madandoci il tempo di capire sia la nostra posizione che il punto di vista di Djed sulla potenziale permanenza qui".

Arrivato in prestito a gennaio dal Tottenham nell'ambito dell'operazione che ha fatto percorrere il tragitto inverso a Radu Dragusin,: "Attraverso le nostre discussioni con il Tottenham su Radu - ha raccontato ancora Ottolini - è emersa la possibilità di prendere Djed in prestito.. Abbiamo pensato che forse il Genoa avrebbe potuto fornire un ambiente diverso per ottenere il meglio da lui, così abbiamo deciso di completare il prestito".

Ottolini ha infine spiegato come e quanto è nata la sua passione per l'esterno anglo-giamaicano: "Ricordo che ero a Craven Cottage nel 2017 con l'allora direttore dell'Academy del Fulham, Huw Jennings. C'era una partita dell'Under 23 e ho notato Djed per la prima volta. È andato al Middlesbrough e in prestito al Nottingham Forest prima di essere venduto al Tottenham. Quindi sapevo tutto delle sue caratteristiche da allora ed erano fresche nella mia mente quando abbiamo parlato con il Tottenham.