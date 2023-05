Gerry Cardinale tornerà a San Siro martedì sera per la semifinale di ritorno in Champions League contro l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la priorità del proprietario di RedBird resta la qualificazione del Milan alla prossima edizione della Champions: un imperativo trasmesso alla dirigenza e alla squadra.



Oggi si sa che Pioli è molto stimato per le capacità tecniche e lo stile di comunicazione, e che l’a.d. Furlani (con cui Gerry mantiene un filo direttissimo) si è mosso in sintonia con Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, per concludere con successo la trattativa per il rinnovo di Leao. Ovviamente per sottoscrivere il contratto di Rafa, il più pesante considerate le due gestioni americane (pareggia l’ingaggio da 7 milioni di Ibra, che però se l’era visto corrisposto per una sola stagione), c’è stato il via libera di Cardinale. Un investimento da grandissimo club europeo, che vuole vedere ripagato con la Champions.