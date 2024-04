Milan, Cardinale in Italia: il derby con i Friedkin, la questione stadio, Kirovski e il futuro di Pioli

Gerry Cardinale sarà a San Siro questa sera per assistere a Milan-Roma, andata dei quarti finale di Europa League. Confermate dunque le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione nei giorni scorsi.Dopo la semifinale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione l’obiettivo è di fare lo stesso in Europa League, magari scrivendo un finale diverso.Quella di Cardinale sarà un’agenda molto fitta di incontri e consultazioni. Centrale sarà il tema del nuovo stadio a San Donato: il patron rossonero vuole accelerare i tempi rispettando quello che era il programma iniziale. “Sono totalmente pronto a costruire da solo lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare anche altre opzioni, senza escludere una potenziale collaborazione con l’Inter” aveva dichiarato di recente a Calcio e Finanza con un’apertura anche ai nuovi investitori arabi dopo aver comprato i terreni per circa 20 milioni di euro.

