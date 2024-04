Milan, retroscena su Hermoso

In queste settimane gli uomini mercato del Milan stanno seguendo tante partite e incontrando diversi agenti e intermediari. Tra questi anche quelli di Hermoso, difensore spagnolo in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Moncada apprezza il suo profilo ma ha deciso di puntare su difensori più giovani in vista della prossima estate.