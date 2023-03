Non c'era Gerry Cardinale al Tottenham Hotspur Stadium ad assistere al suo Milan che, dopo 11 anni, è tornato tra le migliori 8 d'Europa. Il numero uno di RedBird però è stato il primo tifoso dei rossoneri e ha festeggiato alla grande. Al fischio finale si è messo subito in contatto con i protagonisti e con Pioli in particolare. Per il mister emiliano ci sono state parole di stima e affetto, così come per Maldini.



Oltre alle congratulazioni, Cardinale si è detto molto orgoglioso dell’allenatore e della sua squadra, sottolineandone resilienza, solidità e competitività e decidendo di lasciare loro tutti riflettori.