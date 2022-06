Il numero uno di, il fondo statunitense che si appresta a rilevare il pacchetto di maggioranza da Elliott dopo il signing dello scorso 1° giugno, ha parlato al Financial Times di quelli che sono i suoi progetti per il club rossonero e ha rivelato qualche retroscena in merito al suo blitz italiano in occasione della chiusura dell'affare, come, il cui rinnovo di contratto è considerato una priorità assoluta.- "", ha dichiarato il nuovo patron del Milan. Che si è poi addentrato in alcuni dettagli tecnici dell', chiusa nel giro di quattro settimane, che rimane comunque nell'assetto societario come socio di minoranza: "", ha aggiunto il fondatore di RedBird.- Tra i progetti nella testa di Cardinale per consolidare ed incrementare ulteriormente la crescita del brand Milan c'è la, terreno ben noto al fondo statunitense che ha una partecipazione pure nel Liverpool e che in Francia ha acquistato il Tolosa riportandolo in Ligue 1: "che ospiti il meglio dello sport e dell'intrattenimento su scala globale. C'è una grande opportunità a livello macro con la Serie A. Non dovrebbe esserci questo tipo di differenziale di entrate sul lato mediatico tra Serie A e Premier League inglese".