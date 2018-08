Nuovo acquisto del Milan, arrivato dal Villarreal, Samu Castillejo si presenta in conferenza stampa a Casa Milan: le sue dichiarazioni raccolte da Calciomercato.com.



SUSO - "E' un grande giocatore, per i tifosi e il club è un punto di riferimento. Lo conosco, è un bravo ragazzo. Io cerco solo di lavorare per ripagare la fiducia".



EMOZIONI - "Quando ero piccolo sentivo di giocatori come Gattuso e Maldini, che sono sempre stati dei riferimenti di questo club. Sono molto contento di essere qui e voglio vincere qui".



RUOLO - "Destra o sinistra? Ho giocato più a destra in Liga, ma posizione dipende dal mister e da parte mia c'è la massima applicazione".



BONERA - "Se mi ha dato qualche consiglio per approcciarmi a Gattuso? Daniele è stato molti anni in questo club, mi ha parlato molto bene della società e dei tifosi. Io sono felice di questa nuova tappa nella mia vita, lavorativa e personale".



LA MAGLIA NUMERO 7 - "E' un numero che mi è sempre piaciuto ed era libero, la mia intenzione è dare il massimo per il club. Ci intendiamo bene con Leonardo, essere qui è la cosa più importante, il numero è secondario. Significa molto per il club, cercherò di mantenere alto il valore di questo numero".



SAN SIRO - "Sono venuto con la mia famiglia e ho avuto un'esperienza indimenticabile. Non vedo l'ora di poter mettere i piedi sul campo con i miei compagni, spero saremo tutti felici".



IO, SAMU - "Sono una persona normale: mi piace la famiglia, lavoro sodo e sono umile, penso che la cosa più importante nel calcio sia essere una persona onesta buona e io cerco di esserlo. Darò il massimo per il club e cercherò di renderli orgogliosi, so che non è stato facile venire qui quindi darò il meglio di me".