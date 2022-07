Samu Castillejo saluta il Milan. L'esterno offensivo è partito stamattina con un volo privato da Milano Linate per la Spagna, ad attenderlo il Valencia, con il quale firmerà, dopo le visite mediche di rito, un contratto di tre anni. A Calciomercato.com ha dichiarato: "Sono contento, non posso dire nulla. Arriverà il momento di salutare tutti'.



DETTAGLI - Per i rossoneri, oltre al risparmio sull'ingaggio di circa 3 milioni di euro lordi, sono previsti dei bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Castillejo ha indossato il rossonero per 113 volte andando in rete in 10 occasioni e fornendo 15 assist.