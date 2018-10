Prima di Milan-Betis di Europa League, Samuha così parlato a Milan TV: "Sono una squadra con grandi giocatori, fanno un buon calcio e cercano sempre di tenere il possesso palla. Quello che ci interessa è guadagnare 3 punti. Primo gol in Europa? Sì, ho sempre voglia di farlo. È arrivato il primo in Serie A e ora vorrei ripetermi, ma quello che conta è tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby. Vogliamo rialzarci dopo la partita con l'Inter, nello spogliatoio stiamo bene e abbiamo leader e veterani come Higuain e Reina che sanno come va e come funziona nel calcio".