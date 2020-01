Al termine del successo di Cagliari, Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Il momento era difficile, in Italia non è facile vincere in trasferta. Ibra è tornato a fare gol, è arrivata una vittoria: è andato tutto bene".



SUL MODULO - "Nel calcio moderno non conta più di tanto, è questione di mentalità del giocatore nell'adattarsi. Siamo stati uniti e forti".



SU IBRA - "E' fortissimo, ci darà tantissimo in campo e fuori. Ha una mentalità da campione, ci farà crescere tutti".