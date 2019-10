L'esterno del Milan Samu Castillejo è stato intervistato da Sky Sport nel post del match contro la Spal:



Sulla gara: "E' stata una partita difficile, loro pressavano alta, giocavano molto bene. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni ma la partita è stata decisa da un gran gol di Suso".



Sulla vittoria: "Ci fa respirare tantissimo, lo meritavamo già prima per il lavoro che stavamo facendo. Nel calcio quello che conta è il risultato ma il lavoro e l'anima che abbiamo messo in campo devono essere le stesse da qui alla fine".



Su Suso: "Per lui è stata una partita come le altre. Siamo una squadra, oggi è toccato a me, la settimana scorsa a lui. Siamo calciatori, dobbiamo avere una mentalità di squadra. Oggi ha giocato Piatek, la settimana scorsa Leao. Deve essere così".



Sulla sostituzione: "Tutti vogliono giocare fino alla fine. Penso di aver fatto un buon primo tempo, peccato per quell'occasione, ho preso la traversa. Non era così facile perché la palla era un po' sporca".



Sulla prestazione: "Ho fatto quello che mi ha chiesto il mister. Loro tenevano la linea molto alta, peccato per l'occasione. Per i calciatori il gol è importante ma arriveranno sicuramente".