Dopo il pareggio del Milan contro il Bologna, La Gazzetta Sportiva discute del futuro di due giocatori rossoneri che hanno deluso le aspettative al Dall'Ara. Si tratta di Charles De Ketelaere e Divock Origi. Se per l'ex Club Brugge, il Milan dovrebbe rimandare ogni discorso almeno alla fine della prossima stagione, dato l'ingente investimenti, per l'ex Liverpool il discorso potrebbe essere diverso. Origi percepisce circa 3,5-4 milioni a stagione, motivo per cui in estate si potrebbe pensare a una soluzione in Premier League, a titolo definitivo, o in prestito.