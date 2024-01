Milan, c'è la fila per Pellegrino: richiesta della Salernitana, tutte le squadre interessate

Marco Pellegrino potrebbe lasciare, almeno temporaneamente, il Milan. Poco spazio per il centrale argentino classe 2002 prelevato dal Platense, anche sfortunato visto che dopo un paio di presenze in Primavera si è infortunato al momento dell'esordio in prima squadra a Napoli, rimediando una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto ai box per settimane. Ora è il momento di valutare, nelle ultime ore di mercato, se sia il caso di cercare più minutaggio altrove.



INTERESSAMENTI IN A E B - L'ultima squadra a farsi avanti è stata la Salernitana, ma prima dei granata hanno bussato alla porta del Milan il Verona e anche la Sampdoria, che milita in Serie B. Tutte queste squadre sanno che l'affare si può impostare solamente con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, con margine al limite per un diritto di riscatto molto alto, quasi impraticabile per società del genere.