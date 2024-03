Milan, c'è l'ipotesi di reato per la vendita del club. La Guardia di Finanza ha sequestrato pc e cellulari in sede

La Guardia di Finanza si è mossa concretamente nella giornata di oggi contro il Milan arrivando a perquisire la sede di Via Aldo Rossi in seguito all'inchiesta avviata dalla Procura di Milano sulla compravendita del club da parte del fondo RedBird Capitals di Gerry Cardinale dal fondo Elliott.



Secondo quanto riportato da Ansa, gli uomini della finanza nel corso della perquisizione della sede hanno sequestrato pc e cellulari nella sede di Via Aldo Rossi, con gli amministratori delegati Giorgio Furlani (oggi in carica) e Ivan Gazidis (fino al 2022) iscritti dalla Procura di Milano al registro degli indagati.



L'ipotesi di reato è quella di "ostacolo alla attività di vigilanza della Figc" per la cessione del club e, proprio per questo, l'attenzione dei finanzieri si è concentrata principalmente sugli uffici dell'amministratore delegato e di altri elementi apicali della dirigenza del club.