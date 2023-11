, richiamato da Guida al Var, non avesse annullato il 3-2 di Piccoli in fondo al recupero.Ha fatto un primo tempo eccellente, poteva chiuderlo sul 3-0, nonostante l’infortunio dopo 8’ di Leao. Poi ha lasciato che il Lecce riprendesse la partita in mano e si è fatto infilare due volte, anzi tre, con la rete annullata.Gol, palo e assist di Nicola Sansone, entrato al 17’ del secondo tempo al posto di Strefezza; assist di Blin, entrato nello stesso minuto per Kaba; gol (annullato per un pestone, diciamo un pestoncino…) di Piccoli, in campo sempre a quel minuto per Krstovic; prestazione da applausi di Gonzalez, dall’11’ della ripresa al posto di Rafia. Al contrario, sul fronte opposto, l’ingresso di Musah a inizio secondo tempo per Calabria è stato disastroso: ha perso in area il controllo di Sansone sul primo gol pugliese e ha perso palla ancora su Sansone nel gol del 2-2.Non solo: ha fatto solo 2 punti nelle ultime 4 partite (2 sconfitte, 2 pareggi, 0 vittorie) di campionato: peggio hanno fatto solo Fiorentina e Verona. Mica va bene.Per effetto del medesimo 4-3-3 scelto dai due allenatori si creavano sul campo tutti duelli diretti, in questa maniera Calabria aveva qualche difficoltà contro Banda, Chukwueze (pur velocissimo) perdeva qualcosa di fronte a Dorku, Hernandez non sempre conteneva Strefezza e Okafor, entrato presto al posto di Leao, vedeva sempre le spalle di Gendrey quando il terzino attaccava.Un quarto d’ora durante il quale il Lecce non è stato troppo pericoloso ma ha indotto il Milan a non lasciare troppi spazi.Nell’occasione sono stati fulminati Gendrey (da Hernandez), Kaba (da Okafor) e Baschirotto (da Giroud). Già, segna sempre l’intramontabile francese: doppietta a Napoli, gol decisivo col Psg, gol a Lecce. Una garanzia., ora erano i pugliesi a lasciare spazio per far scattare il contropiede dei rossoneri. Thiaw, di cui nessun giocatore del Lecce si occupava in fase di costruzione, è salito fino a metà campo, tocco verso Chukwueze,Che tre minuti dopo avrebbe potuto fare il bis, altro contropiede micidiale: lancio da dietro, spizzata di testa di Giroud, nuova sgasata di Reijnders, botta e palo pieno.Il Milan poteva chiuderla lì e invece ha rischiato che il Lecce riaprisse subito la partita., costruendo due occasioni con Reijnders, fino a quel momento protagonista assoluto, e Okafor. Le sostituzioni di D’Aversa hanno dato slancio al Lecce che ha segnato sullo sviluppo di un calcio d’angolo:Cross di sinistro di Gendrey sul secondo palo, stacco di Sansone (che non è un gigante, ma davanti aveva Florenzi, nemmeno lui altissimo), colpo di testa, palo interno, con la palla ballonzolante lungo la linea di porta.Se per caso nemmeno Leao riuscisse a recuperare, contro la sua ex squadra Pioli dovrà rifare un nuovo attacco. Subito dopo il gol di Piccoli, l’intervento del Var, la rete annullata e allora le proteste sono arrivate dalla parte del Lecce.