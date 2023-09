Il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Newcastle ha evidenziato una necessità evidente ai più:, meglio se giovane.La candidatura forte per ilresta quella di, attaccante classe 2000 in forza al. Furlani conta di fare leva sui buoni rapporti con il club bretone per abbassare la richiesta da 55 milioni di euro per il canadese.- Un altro nome in lista è quello di, figlio di Dario. Classe 2003, gioca nele sarà osservato con costanza durante il corso della stagione. Gran fisico, buon senso del gol e ampi margini di miglioramento per il talento croato. Il sogno invece risponde al nome di: l’attaccante sloveno ha avuto un impatto devastante al. Segna, sempre, anche se gli vengono concessi pochi minuti. La sensazione è che sia destinato alla Premier League ma è quel profilo considerato ideale da Cardinale per il Milan.