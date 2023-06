Il Milan deve rifare il centrocampo sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, servono 5 colpi in entrata: il giapponese Kamada a parametro zero dall'Eintracht Francoforte o il turco Arda Guler del Fenerbahce, derby con l'Inter per Frattesi del Sassuolo, Loftus-Cheek o Chukwuemeka del Chelsea, Tijjani Reijnders (in foto) dell'AZ Alkmaar e uno tra Milinkovic-Savic della Lazio (il sogno di Pioli), Joey Veerman (PSV Eindhoven) e Hjulmand (Lecce).