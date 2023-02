Nella vittoria per 1-0 contro il Ruh Lviv che ha regalato una storica qualificazione ai quarti di Youth League ha brillato la stella di Chaka Traorè. Giocate di classe, accelerazioni e tanto lavoro per la squadra: l’ex Parma sta trovando quella maturità fondamentale per fare il salto in prima squadra. Prima però serve il rinnovo visto che il gioiello rossonero è in scadenza di contratto a luglio.